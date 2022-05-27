В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
13 минут назад

Россиянин избил 16-летнюю дочь после родов и угрожал ее зарезать

Lenta.ru

В Ингушетии в городе Назрань отец избил 16-летнюю дочь после родов и угрожал ее зарезать из-за того, что та не знала, от кого родила. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отец избил 16-летнюю дочь после родов и угрожал ее зарезать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным авторов канала, россиянин, который избил дочь, имеет судимость за нарушение правил дорожного движения и административное наказание за неисполнение родительских обязанностей. Мужчина один воспитывает пятерых детей, которым от 9 до 18 лет.

Семья из Ингушетии до родов 16-летней россиянки написала заявление об изнасиловании на 30-летнего мужчину. Полиция задержала многодетного отца после его угроз дочери.

Ранее в городе Кызыл Республики Тыва пьяный мужчина жестоко избил шестилетнюю дочь с ДЦП, так как она плакала. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили ребенка с окровавленной головой, гематомами и ушибами на лице и теле.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители