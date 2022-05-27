Студент «Бауманки» устроил поножовщину в общежитии

Конфликт начался из-за уборки, сообщает РЕН ТВ. Отчисленный за неуспеваемость студент МГТУ имени Баумана пришёл в комнату, чтобы собрать свои вещи. Там его встретил бывший сосед и заявил, что парень должен убраться прежде, чем выселится из общежития. Отчисленный молодой человек оказался против этого и, решив припугнуть бывшего сожителя, схватил со стола нож.