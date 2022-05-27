Студент «Бауманки» устроил поножовщину в общежитии

Он ранил бывшего соседа по комнате.
Конфликт начался из-за уборки, сообщает РЕН ТВ. Отчисленный за неуспеваемость студент МГТУ имени Баумана пришёл в комнату, чтобы собрать свои вещи. Там его встретил бывший сосед и заявил, что парень должен убраться прежде, чем выселится из общежития. Отчисленный молодой человек оказался против этого и, решив припугнуть бывшего сожителя, схватил со стола нож.
Конфликт закончился ранением отчисленного студента, он обратился к медикам. Второй молодой человек утверждает, что не хотел наносить травму и это произошло случайно. Случаем занимаются правоохранители.