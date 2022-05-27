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32 минуты назад

Испанского актера задержали по подозрению в отравлении тети жены из-за наследства

ТАСС

Гражданская гвардия Испании задержала актера Луиса Лоренсо и его супругу по подозрению в отравлении ее тети для получения наследства. Об этом сообщило в пятницу агентство Europa Press.

Испанского актера задержали по подозрению в отравлении из-за наследства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, 85-летняя женщина умерла в прошлом году. Изначально предполагалось, что смерть наступила по естественным причинам. Брат погибшей потребовал проведения судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой в организме женщины было обнаружено наличие двух тяжелых металлов в очень высоких дозах, ставших причиной смерти.

61-летний Луис Лоренсо снялся в таким сериалах, как "Комиссар" (El comisario, 1999-2009), "Соседи" (La que se avecina, 2007), "Центральная больница" (Hospital Central, 2000-2012).

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