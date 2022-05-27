Испанского актера задержали по подозрению в отравлении из-за наследства

Гражданская гвардия Испании задержала актера Луиса Лоренсо и его супругу по подозрению в отравлении ее тети для получения наследства. Об этом сообщило в пятницу агентство Europa Press .

По его информации, 85-летняя женщина умерла в прошлом году. Изначально предполагалось, что смерть наступила по естественным причинам. Брат погибшей потребовал проведения судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой в организме женщины было обнаружено наличие двух тяжелых металлов в очень высоких дозах, ставших причиной смерти.