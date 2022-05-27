Модель сбила ребенка в Москве

В столице возбудили уголовное дело на модель Марию Тугускину, которая сбила ребенка, ее подозревают в нарушении ПДД, сообщил источник в правоохранительных органах.

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На Тугускину оставили и протоколы по статьям о непредоставлении преимущества в движении пешеходам, оставлении места аварии и уклонении от исполнения административного наказания.

«В отношении Марии Тугускиной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ», – сказал собеседник РИА «Новости».

В июле 2021 года в Москве Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей. Младшему было девять месяцев, а старшим по три и четыре года. Двое детей позже скончались в больнице. Самый младший был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Прокуратура отказалась передавать дело в Следственный комитет, о чем ведомство просило не раз. Позже ведомство подало апелляцию на приговор Башкировой.