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19 минут назад

На сбившую ребенка в Москве модель завели дело

Деловая газета "Взгляд"

В столице возбудили уголовное дело на модель Марию Тугускину, которая сбила ребенка, ее подозревают в нарушении ПДД, сообщил источник в правоохранительных органах.

Модель сбила ребенка в Москве
Фото: соцсетисоцсети

На Тугускину оставили и протоколы по статьям о непредоставлении преимущества в движении пешеходам, оставлении места аварии и уклонении от исполнения административного наказания.

«В отношении Марии Тугускиной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ», – сказал собеседник РИА «Новости».

В июле 2021 года в Москве Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей. Младшему было девять месяцев, а старшим по три и четыре года. Двое детей позже скончались в больнице. Самый младший был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

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Прокуратура отказалась передавать дело в Следственный комитет, о чем ведомство просило не раз. Позже ведомство подало апелляцию на приговор Башкировой.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему уголовное дело стало таким резонансным, вызвав возмущение среди политиков и блогеров.

Происшествия,Валерия Башкирова,Следственный комитет,
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