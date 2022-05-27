Появилось видео с места ДТП со снесшим мост КамАЗом на Урале

КамАЗ снес пешеходный мост на Урале. ДТП произошло сегодня утром на 55-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Последствия дорожной аварии сняли на видео автомобилисты, соответствующая запись размещена в сообществе «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте».

По предварительным данным, водитель грузовика не опустил кузов автомобиля и снес надземный пешеходный переход, который не был введен в эксплуатацию.