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22 минуты назад

Появилось видео с места ДТП со снесшим мост КамАЗом на Урале

Александр Кузьмин

КамАЗ снес пешеходный мост на Урале. ДТП произошло сегодня утром на 55-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Последствия дорожной аварии сняли на видео автомобилисты, соответствующая запись размещена в сообществе «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте».

По предварительным данным, водитель грузовика не опустил кузов автомобиля и снес надземный пешеходный переход, который не был введен в эксплуатацию.

Водителя большегруза пришлось извлекать из кабины при помощи специнструментов. Мужчина был отправлен в больницу.

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