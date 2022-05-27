Россияне устроили массовую драку с египтянами из-за туалетов под Калугой

В калужской деревне Пучково компания россиян подралась с египтянами. Как рассказал Telegram-канал Baza, в результате четыре человека попали в больницу.

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Конфликт произошел вечером 26 мая около общежития института имени Баумана, в нем участвовали 30 египтян и 20 россиян. Причиной драки стала бытовая ссора: россияне обвинили египтян в том, что те шумят и засоряют туалеты.

По данным Baza, участники конфликта дрались трубами, шпателями и сковородками. После драки были задержаны 18 египтян.

На прошлой неделе массовая драка произошла в подмосковной деревне Сапроново.