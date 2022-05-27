Россияне устроили массовую драку с египтянами из-за туалетов под Калугой

В Калужской области произошла массовая драка между россиянами и египтянами, пишет Telegram-канал Baza.

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Инцидент произошел вечером 26 мая около общежития института имени Баумана в деревне Пучково. Всего в драке принимали участие около 30 египтян и 20 россиян.

Поводом для потасовки стало недовольство россиян из-за шума иностранцев и из-за того, что те постоянно засоряют туалеты.

Конфликт начался в общежитии, однако потом продолжился на улице. Стороны били друг друга в том числе трубами и сковородками. В результате полицейские задержали 18 человек, еще 4 были доставлены в больницу.