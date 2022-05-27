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31 минуту назад

В Калужской области россияне устроили массовую драку с египтянами из-за туалетов

Газета.Ruиещё 1

В Калужской области произошла массовая драка между россиянами и египтянами, пишет Telegram-канал Baza.

Россияне устроили массовую драку с египтянами из-за туалетов под Калугой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел вечером 26 мая около общежития института имени Баумана в деревне Пучково. Всего в драке принимали участие около 30 египтян и 20 россиян.

Поводом для потасовки стало недовольство россиян из-за шума иностранцев и из-за того, что те постоянно засоряют туалеты.

Конфликт начался в общежитии, однако потом продолжился на улице. Стороны били друг друга в том числе трубами и сковородками. В результате полицейские задержали 18 человек, еще 4 были доставлены в больницу.

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Ранее в Дагестане произошла массовая драка между жителями соседних селений. Причиной конфликта стал спор из-за земельных участков общей площадью 130 гектаров. В потасовке приняло участие более 30 жителей сел Ансалта и Рахата.

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