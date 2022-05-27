Россияне устроили массовую драку с египтянами из-за туалетов под Калугой

В Калужской области произошла массовая драка между россиянами и египтянами, пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел вечером 26 мая около общежития института имени Баумана в деревне Пучково. Всего в драке принимали участие около 30 египтян и 20 россиян.
Поводом для потасовки стало недовольство россиян из-за шума иностранцев и из-за того, что те постоянно засоряют туалеты.
Конфликт начался в общежитии, однако потом продолжился на улице. Стороны били друг друга в том числе трубами и сковородками. В результате полицейские задержали 18 человек, еще 4 были доставлены в больницу.
Ранее в Дагестане произошла массовая драка между жителями соседних селений. Причиной конфликта стал спор из-за земельных участков общей площадью 130 гектаров. В потасовке приняло участие более 30 жителей сел Ансалта и Рахата.