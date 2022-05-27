Производственное здание загорелось на юге Москвы

Производственное здание загорелось на юге столицы. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Возгорание произошло по адресу улица Котляковская, дом 8, корпус 3.
Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.
Уточняется, что внутри объекта находятся газовые баллоны.
26 мая в квартире в Раменском произошел пожар. Инцидент произошел на улице Гурьева. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Днем ранее пять человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы. Площадь пожара составила 20 квадратных метров