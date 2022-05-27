Про расстрелявшего сослуживцев тюменского срочника написали книгу

«Черновой вариант уже готов. Рабочее название — „Последний караул“ или „Последний караул Шамсутдинова“. Вообще, сама книга — о работе адвокатов, такой взгляд изнутри на это дело. Там идет взгляд на ситуацию изнутри, есть отсылки к тому, что рассказывал сам Рамиль, когда мы с ним встречались в СИЗО. В книге две части. Первая — досудебная, когда мы беседы с ним проводили, готовились к суду. Вторая посвящена, непосредственно, судебному процессу», — сообщил Тугушев в разговоре с агентством.