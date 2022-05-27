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41 минуту назад

Пострадавшая при обстреле Белгородской области женщина скончалась

Елена Прошина

В Белгородской области скончалась женщина, получившая вчера ранение из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшая при обстреле Белгородской области женщина скончалась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — написал Гладков.

Ранее он сообщал, что пострадавшая находилась в реанимации в тяжелом состоянии, за ее жизнь боролись высококвалифицированные врачи. Гладков отмечал, что женщина пострадала во время обстрела Журавлевка ВС Украины 26 мая. На фоне этого власти приняли решение запретить въезд в село. Аналогичный запрет также действует в хуторе Нехотеевка и селе Середа Белгородской области.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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