Пострадавшая при обстреле Белгородской области женщина скончалась

В Белгородской области скончалась женщина, получившая вчера ранение из-за обстрелов со стороны Украины . Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков .

Ранее он сообщал, что пострадавшая находилась в реанимации в тяжелом состоянии, за ее жизнь боролись высококвалифицированные врачи. Гладков отмечал, что женщина пострадала во время обстрела Журавлевка ВС Украины 26 мая. На фоне этого власти приняли решение запретить въезд в село. Аналогичный запрет также действует в хуторе Нехотеевка и селе Середа Белгородской области.