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7 минут назад

В ФСБ заявили о попытках националистов попасть в Россию под видом беженцев

Елена Прошина

Украинские националисты пытаются проникнуть на территорию Российской Федерации под видом беженцев. Пограничные службы уже задержали около 250 подобных лиц. Об этом заявил первый заместитель директора, руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов, сообщает «Российская газета».

В ФСБ заявили о попытках националистов попасть в Россию под видом беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, поток беженцев из Украины существенно возрос с тех пор, как на территории страны начались боевые действия, а гуманитарная ситуация в Донбассе ухудшилась. Он отметил, что с февраля на территорию России было пропущено более 1 млн 200 тыс. российских и украинских граждан.

«Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях», — рассказал Кулишов.

Генерал подчеркнул, что обстановка осложнилась после завершения пограничного сотрудничества с Киевом. В связи с этим украинская сторона несколько раз пыталась провести демаркацию спорных участков.

Кроме того, Кулишов предупредил о возросшем риске провокаций со стороны спецслужб и диверсионно-разведывательных групп Украины. Он считает, что пограничным службам следует сохранять бдительность. Повышенного внимания требуют Крымский транспортный переход и акватории Черного и Азовского морей.

Происшествия,Владимир Кулишов,ФСБ,
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