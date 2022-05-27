В Москве таксист избил пассажирку

В московском районе Кунцево таксист напал на пассажирку и оттаскал ее за волосы. Об этом сообщает телеканал "360".

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Как пишет телеканал, мужчина схватил девушку за волосы, прижал к земле, вырвал у нее из рук какой-то предмет и ушел к водительскому сидению. После этого девушка попыталась залезть в автомобиль, но таксист вытащил ее из салона и толкнул на землю. Уходя, он пнул пострадавшую и вернулся в машину.

По данным "Известий", это произошло на улице Боженко. Как рассказали очевидцы, они услышали громкий хлопок и крики и направились к месту инцидента, где увидели плачущую на асфальте девушку. В издании добавили, что инцидент произошел после того, как девушка забрала у водителя такси документы, из-за чего он набросился на нее и отобрал телефон.