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52 минуты назад

Таксист напал на девушку и оттаскал ее за волосы на западе Москвы

ЧП Столица

На западе Москвы произошел инцидент с участием таксиста и девушки. Мужчина набросился на представительницу прекрасного пола, повалил ее на землю и начал таскать за волосы.

Таксист напал на девушку и оттаскал ее за волосы на западе Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Происходящее запечатлели многочисленные очевидцы, кадры опубликованы в соцсетях.

Как рассказал РЕН ТВ один из очевидцев случившегося, драка произошла на улице Боженко. Мужчина услышал громкий хлопок и крик женщины, после чего они с друзьями направились к месту событий. Там они увидели девушку, которая сидела на асфальте и плакала.

Им удалось выяснить, что пострадавшая забрала у таксиста документы. После этого водитель набросился на нее и отобрал телефон. Также девушка пыталась разбить стекло машины такси.Один из прохожих вызвал полицию. Впрочем, претензий ни у одной из сторон конфликта не оказалось, заявлений никто писать не стал.

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