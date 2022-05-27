Таксист напал на девушку и оттаскал ее за волосы на западе Москвы

На западе Москвы произошел инцидент с участием таксиста и девушки. Мужчина набросился на представительницу прекрасного пола, повалил ее на землю и начал таскать за волосы.
Происходящее запечатлели многочисленные очевидцы, кадры опубликованы в соцсетях.
Как рассказал РЕН ТВ один из очевидцев случившегося, драка произошла на улице Боженко. Мужчина услышал громкий хлопок и крик женщины, после чего они с друзьями направились к месту событий. Там они увидели девушку, которая сидела на асфальте и плакала.
Им удалось выяснить, что пострадавшая забрала у таксиста документы. После этого водитель набросился на нее и отобрал телефон. Также девушка пыталась разбить стекло машины такси.Один из прохожих вызвал полицию. Впрочем, претензий ни у одной из сторон конфликта не оказалось, заявлений никто писать не стал.