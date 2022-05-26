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38 минут назад

В Москве рухнуло здание фабрики «Вымпел»

Елена Прошина

В Москве рухнуло здание швейной фабрики «Вымпел» на Петровско-Разумовском проезде. Как сообщает Telegram-канал Baza, обрушение произошло во время сноса пятого этажа здания.

В Москве рухнуло здание фабрики «Вымпел»
Фото: кадр видеокадр видео

В результате действий рабочих рухнули секции с четвертого по первый этаж. Кроме того, ударной волной выбило стекла в пожарной части неподалеку, а осколки рушащегося здания задели проезжающий мимо автобус. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, восемь человек эвакуировали.

Сейчас место проверяют кинологи, сообщает Telegram-канал Mash. Проезд временно перекрыт, техника убирает обломки с дороги.

Напомним, что в марте девять рабочих пострадали и один погиб в результате обрушения лестничных маршей в здании, которое находилось на реконструкции. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев пообещал оказать финансовую помощь семьям пострадавших в инциденте.

Происшествия,Михаил Евраев,
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