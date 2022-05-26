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53 минуты назад

Дело Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ поступило в петербургский суд

ТАССиещё 1

Административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука поступило для рассмотрения в Дзержинский суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в четверг в объединенной пресс-службе судов города.

Дело на Шевчука поступило в суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами России своих полномочий в указанных целях", в отношении Юрия Шевчука", - говорится в сообщении.

Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации российской армии

Далее материалы дела передадут судье. В пресс-службе обратили внимание на то, что судья может как принять материалы к производству, так и вернуть их составителям.

Протокол на Шевчука составили 18 мая после концерта группы ДДТ в спорткомплексе "Уфа-арена". Продюсер Радмир Усаев сообщал ТАСС, что Шевчук общался с представителями силовых структур около часа, однако, по словам адвоката музыканта Александра Передрука, от дачи объяснений при составлении протокола тот отказался. Дело передал в Петербург Советский суд Уфы по ходатайству самого Шевчука.

Как поясняли журналистам в УМВД по Башкирии, протокол об административном правонарушении в отношении Шевчука составили после его провокационных высказываний на концерте.

Ранее в интервью израильскому радио Юрий Шевчук поставил под сомнение проведение концертов в России в ближайшее время.

Происшествия,Радмир Усаев,Юрий Шевчук,Верховный суд,
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