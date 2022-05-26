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1 час назад

Россиянку задержали из-за покупки средства для похудения

Елена Прошина

Управление ФСБ России по Республике Адыгея возбудило уголовное дело в отношении местной жительницы, которая получила по почте препарат для похудения с сильнодействующим веществом. Как сообщает «Интерфакс», женщина была задержана в момент получения посылки.

Россиянку задержали из-за покупки средства для похудения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Препарат жительница поселка Яблоновского заказала через интернет у иностранного поставщика в апреле. В его состав входил сибутрамин общей массой в 600 граммов, который входит в России в список сильнодействующих веществ.

«С использованием канала международных почтовых отправлений женщина организовала незаконное перемещение сильнодействующего вещества в Адыгею через Государственную границу Российской Федерации и была задержана сотрудниками ФСБ в момент получения запрещенных препаратов в отделении связи», — рассказали в ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»). Жительнице Адыгеи грозит до 7 лет лишения свободы.

Происшествия,ФСБ,
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