Автора блога "Как убить мужа" убила мужа

Писательница Нэнси Крэмптон-Брофи, автор блога "Как убить мужа", была признана в среду виновной в убийстве своего супруга решением жюри присяжных в штате Орегон. Об этом сообщил телеканал KOIN. Приговор ей вынесут 13 июня.

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Ее муж Дэниел Брофи, повар по профессии, был найден мертвым на кухне Кулинарного института Орегона 2 июня 2018 года. Причиной смерти стали огнестрельные ранения в сердце. 5 сентября 2018 года Крэмптон-Брофи была арестована по обвинению в убийстве.

По данным следствия, семья Брофи столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, и 71-летняя Крэмптон-Брофи пошла на преступление, чтобы получить страховку мужа.