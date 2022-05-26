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1 час назад

Автора блога "Как убить мужа" признали в США виновной в убийстве супруга

ТАСС

Писательница Нэнси Крэмптон-Брофи, автор блога "Как убить мужа", была признана в среду виновной в убийстве своего супруга решением жюри присяжных в штате Орегон. Об этом сообщил телеканал KOIN. Приговор ей вынесут 13 июня.

Автора блога "Как убить мужа" убила мужа
Фото: ReutersReuters

Ее муж Дэниел Брофи, повар по профессии, был найден мертвым на кухне Кулинарного института Орегона 2 июня 2018 года. Причиной смерти стали огнестрельные ранения в сердце. 5 сентября 2018 года Крэмптон-Брофи была арестована по обвинению в убийстве.

По данным следствия, семья Брофи столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, и 71-летняя Крэмптон-Брофи пошла на преступление, чтобы получить страховку мужа.

В 2011 году она публиковала блог под названием "Как убить мужа", однако во время судебных слушаний судья согласилась с доводами адвокатов Крэмптон-Брофи, что этот факт не может быть использован против нее в ходе процесса.

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