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33 минуты назад

«Ведомости»: на российско-грузинской границе скопились тысячи фур

Алиса Селезнёва

Тысячи фур скопились в районе международного автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии. Об этом со ссылкой на автоперевозчиков пишет газета «Ведомости».

На границе России и Грузии скопились тысячи фур
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам руководителя отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic Евгения Дятлова, сейчас доставка из Турции стала одним из основных маршрутов для российских и белорусских перевозчиков после того, как ЕС ввел пятый пакет санкций.

При этом проблема скопления машин на границе России и Грузии наблюдается уже несколько месяцев, а срок ожидания прохождения границы для одного большегруза достигает 30-40 дней.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали оказывать на Россию экономическое давление. 7 апреля в ЕС был согласован пятый пакет санкций.

С 16 апреля вступил в силу запрет нахождения российских и белорусских грузовиков на территории Евросоюза. Согласно данным Financial Times, водители стремились покинуть границы ЕС до начала действия санкций, однако выезд был растянут на срок от трех до десяти дней. Протяженность очереди составила более 40 км. В Литве приняли решение дать возможность грузовому транспорту покинуть территорию ЕС по истечении этой даты.

Происшествия,Евгений Дятлов,ЕС,
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