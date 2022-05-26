На границе России и Грузии скопились тысячи фур

Тысячи фур скопились в районе международного автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии. Об этом со ссылкой на автоперевозчиков пишет газета «Ведомости».

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По словам руководителя отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic Евгения Дятлова, сейчас доставка из Турции стала одним из основных маршрутов для российских и белорусских перевозчиков после того, как ЕС ввел пятый пакет санкций.

При этом проблема скопления машин на границе России и Грузии наблюдается уже несколько месяцев, а срок ожидания прохождения границы для одного большегруза достигает 30-40 дней.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали оказывать на Россию экономическое давление. 7 апреля в ЕС был согласован пятый пакет санкций.