Река в Москве окрасилась в сине-фиолетовый цвет

В Москве река Лихоборка, которая находится на северо-востоке города, окрасилась в сине-фиолетовый цвет. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах видна вода, в которой присутствуют несколько оттенков: от синего до фиолетового. Что стало причиной такого цвета пока неизвестно. Пользователи соцсетей сообщают, что от воды исходит резкий химический запах, который далеко разлетается.

Ранее ГУП «Мосводосток» сообщил, что Лихоборская обводнительная система, которая включает в себя и реку Лихоборку, готова к летнему сезону.