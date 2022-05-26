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47 минут назад

Река в Москве окрасилась в сине-фиолетовый цвет

Елена Прошина

В Москве река Лихоборка, которая находится на северо-востоке города, окрасилась в сине-фиолетовый цвет. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Река в Москве окрасилась в сине-фиолетовый цвет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видна вода, в которой присутствуют несколько оттенков: от синего до фиолетового. Что стало причиной такого цвета пока неизвестно. Пользователи соцсетей сообщают, что от воды исходит резкий химический запах, который далеко разлетается.

Ранее ГУП «Мосводосток» сообщил, что Лихоборская обводнительная система, которая включает в себя и реку Лихоборку, готова к летнему сезону.

Напомним, подобный случай недавно произошел в Подмосковном Видном. Там река Купелинка окрасилась в ярко-красный цвет. В 2017 году эта река окрашивалась в зеленый цвет. Тогда эксперты подтвердили факт загрязнения.

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