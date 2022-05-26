В жилом доме в Раменском прогремел взрыв

Днем в четверг, 26 мая, в одном из жилых домов Раменского произошел взрыв газа. Об этом сообщили «Известия».
Информации о погибших и пострадавших пока нет.
На фото и видео, которые попали в распоряжение газеты, виден дым, идущий из окон пятиэтажного дома.
Информацию о взрыве подтвердил источник ТАСС в экстренных службах.
По данным Telegram-канала «112», взрыв произошел в доме на улице Гурьева. По предварительной информации, взорвался газ на втором этаже, затем начался пожар и огонь перекинулся на этаж выше.
Две недели назад, 11 мая, газ взорвался в многоквартирном доме в подмосковном городе Ступино. Жертвами стали шестеро человек, еще пятеро пострадали.