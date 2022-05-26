В туалете СПбГУ обнаружили скрытую камеру

В административном корпусе СПбГУ на Университетской набережной в одном из туалетов обнаружили скрытую камеру, которая была замаскирована под медицинскую маску. Работник вуза, установивший ее, уже задержан. Об этом сообщает 78.ru.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Скрыта камера была обнаружена сотрудниками университета. Устройство было замаскировано под медицинскую маску и установлено на батарее. По некоторым данным, устройство находилось в женской уборной. Известно, что камера содержит записи с сотрудницами СПбГУ.

Информация о происшествии была направлена в правоохранительные органы. В результате была проведена проверка, по итогам которой при поддержке сотрудников университета 26 мая задержан работник вуза, который, предположительно, установил камеру.