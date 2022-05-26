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1 час назад

В туалете СПбГУ обнаружили скрытую камеру

Елена Прошина

В административном корпусе СПбГУ на Университетской набережной в одном из туалетов обнаружили скрытую камеру, которая была замаскирована под медицинскую маску. Работник вуза, установивший ее, уже задержан. Об этом сообщает 78.ru.

В туалете СПбГУ обнаружили скрытую камеру
Фото: pixabay.compixabay.com

Скрыта камера была обнаружена сотрудниками университета. Устройство было замаскировано под медицинскую маску и установлено на батарее. По некоторым данным, устройство находилось в женской уборной. Известно, что камера содержит записи с сотрудницами СПбГУ.

Информация о происшествии была направлена в правоохранительные органы. В результате была проведена проверка, по итогам которой при поддержке сотрудников университета 26 мая задержан работник вуза, который, предположительно, установил камеру.

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Ранее скрытую камеру обнаружили в женском туалете Мариинского театра. Устройство было спрятано в нишу для туалетной бумаги, его случайно нашла одна из посетительниц театра. Женщина обратилась к охраннику, который забрал камеру и исчез. Полицейские, просмотрев записи камер видеонаблюдения, выяснили, что охранник выбросил камеру в Крюков канал.

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