В туалете СПбГУ обнаружили скрытую камеру

В административном корпусе СПбГУ на Университетской набережной в одном из туалетов обнаружили скрытую камеру, которая была замаскирована под медицинскую маску. Работник вуза, установивший ее, уже задержан. Об этом сообщает 78.ru.
Скрыта камера была обнаружена сотрудниками университета. Устройство было замаскировано под медицинскую маску и установлено на батарее. По некоторым данным, устройство находилось в женской уборной. Известно, что камера содержит записи с сотрудницами СПбГУ.
Информация о происшествии была направлена в правоохранительные органы. В результате была проведена проверка, по итогам которой при поддержке сотрудников университета 26 мая задержан работник вуза, который, предположительно, установил камеру.
Ранее скрытую камеру обнаружили в женском туалете Мариинского театра. Устройство было спрятано в нишу для туалетной бумаги, его случайно нашла одна из посетительниц театра. Женщина обратилась к охраннику, который забрал камеру и исчез. Полицейские, просмотрев записи камер видеонаблюдения, выяснили, что охранник выбросил камеру в Крюков канал.