Россиянин ворвался с оружием на территорию школы

В поселке Агинское Забайкальского края вооруженный 28-летний мужчина ворвался в местную школу на репетицию выпускного вечера. Об этом сообщает KP.RU.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Александр Казаков / Коммерсантъ

По данным издания, россиянин принялся угрожать школьникам, а когда его попытались убедить покинуть территорию учебного заведения, достал пистолет. Издание сообщает, что пистолет был пневматический, в то время как Telegram-канал «Борус» рассказывает о более опасном, травматическом оружии.

В результате инцидента никто не пострадал.

Прибывший на место наряд полиции задержал нарушителя, его оставили под стражей на 48 часов. Уточняется, что россиянин и ранее появлялся на территории школы и вел себя агрессивно.

Региональное следственное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».