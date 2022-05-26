В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
2 минуты назад

Россиянин ворвался с оружием на территорию школы

Lenta.ru

В поселке Агинское Забайкальского края вооруженный 28-летний мужчина ворвался в местную школу на репетицию выпускного вечера. Об этом сообщает KP.RU.

Россиянин ворвался с оружием на территорию школы
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

По данным издания, россиянин принялся угрожать школьникам, а когда его попытались убедить покинуть территорию учебного заведения, достал пистолет. Издание сообщает, что пистолет был пневматический, в то время как Telegram-канал «Борус» рассказывает о более опасном, травматическом оружии.

В результате инцидента никто не пострадал.

Прибывший на место наряд полиции задержал нарушителя, его оставили под стражей на 48 часов. Уточняется, что россиянин и ранее появлялся на территории школы и вел себя агрессивно.

Региональное следственное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Ранее сообщалось, что в школе приморского поселка Дунай во время последнего звонка произошел конфликт между выпускницей и двумя учительницами.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители