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28 минут назад

Под обстрел в Курской области попали дома и школа

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Дома и школа получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ окраины села в Суджанском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Под обстрел в Курской области попали дома и школа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уточнения по ситуации в Суджанском районе: атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы – в нем выбило стекла. По предварительной информации среди мирного населения пострадавших нет. Жизнь и здоровье наших земляков – под защитой военнослужащих», – написал он в своем Telegram.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России в ночь на понедельник не допустили провокацию со стороны Украины в Рыльском районе Курской области.

Происшествия,Роман Старовойт,
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