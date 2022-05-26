Под обстрел в Курской области попали дома и школа

Дома и школа получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ окраины села в Суджанском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Уточнения по ситуации в Суджанском районе: атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы – в нем выбило стекла. По предварительной информации среди мирного населения пострадавших нет. Жизнь и здоровье наших земляков – под защитой военнослужащих», – написал он в своем Telegram.
Ранее сообщалось, что силы ПВО России в ночь на понедельник не допустили провокацию со стороны Украины в Рыльском районе Курской области.