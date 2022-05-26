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31 минуту назад

В российском городе строители погибли после падения с многоэтажки

Lenta.ru

В Екатеринбурге двое рабочих выпали из фасадной люльки при строительстве многоэтажки. Оба мужчины скончались на месте, сообщает портал E1.

В российском городе строители погибли после падения с многоэтажки
Фото:  E1.ru E1.ru

Трагедия в российском городе произошла 26 мая по адресу улица Московская, 190. Строители находились на высоте 32 этажа. По словам очевидцев, трос конструкции оборвался с одной стороны, после чего мужчины упали. Свидетели утверждают, что трагедия произошла из-за перегруза.

В отделе продаж жилого комплекса заявили, что не знают о происшествии и завершили разговор с изданием. В региональном следственном управлении Следственного комитета России пообещали прокомментировать инцидент.

Ранее в мае 63-летняя жительница Воронежа погибла при обрушении балкона. Женщина упала вниз и скончалась на месте от полученных травм. В отношении ответственных за обслуживание здания коммунальщиков возбудили уголовное дело.

Происшествия,Следственный комитет,
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