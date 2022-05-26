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24 минуты назад

Пассажиры рейса Минводы – Дубай сняли видео после аварийной посадки

Александр Кузьмин

Летевший из Минеральных Вод в Дубай самолет совершил аварийную посадку в Иране. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший снятое пассажирами рейса видео.

«Вылет задержали на час, а примерно за 40–50 минут до предполагаемой посадки самолет начал падать. Задымился двигатель, выпали кислородные маски, стали потеть стекла иллюминаторов, командир судна объявил: "Аварийная посадка"», – передает слова одного из пассажиров лайнера канал.

По данным источника, из-за того, что люди оказались в стране без виз, после посадки в Тегеране люди были вынуждены находиться в закрытой комнате на протяжении семи часов без еды и воды. После скандала им удалось дойти до кафе.

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