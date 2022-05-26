«Вылет задержали на час, а примерно за 40–50 минут до предполагаемой посадки самолет начал падать. Задымился двигатель, выпали кислородные маски, стали потеть стекла иллюминаторов, командир судна объявил: "Аварийная посадка"», – передает слова одного из пассажиров лайнера канал.

По данным источника, из-за того, что люди оказались в стране без виз, после посадки в Тегеране люди были вынуждены находиться в закрытой комнате на протяжении семи часов без еды и воды. После скандала им удалось дойти до кафе.