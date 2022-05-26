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51 минуту назад

Глава Курской области заявил о хлопках в одном из районов

Москва24

В настоящее время власти получают информацию о хлопках в Суджанском районе Курской области. Об этом глава региона Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

Глава Курской области заявил о хлопках в одном из районов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, хлопки зафиксировали возле территории населенных пунктов Нижнемахово и Ворожба.

Ранее Старовойт продлил действие высокого уровня террористической опасности в регионе до 8 июня. По его словам, это поможет спецслужбам сохранять безопасность жителям. Губернатор призвал жителей региона к бдительности, сообщать властям об оставленных сумках, подозрительных людях и группах лиц.

До этого глава региона сообщил о минометном обстреле со стороны Украины сел Дроновка и Алексеевка. Он добавил, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Происшествия,Роман Старовойт,
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