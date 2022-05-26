В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
12 минут назад

Названы причины драки учительниц и выпускницы в российской школе

Lenta.ru

Драка двух учительниц с выпускницей в приморской школе произошла из-за старой ссоры. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова, ее слова приводит РИА Новости.

Названы причины драки учительниц и выпускницы в российской школе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Омбудсмен рассказала, что ранее девочке из-за конфликта пришлось переводиться в новую школу, и этот старый инцидент стал поводом для драки на последнем звонке.

«Физическое столкновение ученицы и двух учительниц — ситуация экстраординарная. Но она, к сожалению, стала продолжением старого конфликта, из-за которого годом ранее девочку перевели из одной школы в другую», — объяснила Романова.

В чем именно заключался старый конфликт, омбудсмен не уточнила.

Она отметила, что после драки ответственные лица извлекут из ситуации уроки.

Ранее сообщалось, что после празднования последнего звонка в полицию обратилась 41-летняя жительница поселка в Приморском крае. Она заявила, что две учительницы нанесли травмы ее 17-летней дочери. Позже в полицию поступили встречные заявления от работниц образовательного учреждения.

Аналогичный инцидент произошел в Белгороде — там учитель информатики подрался со старшеклассником.

Происшествия,Ольга Романова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители