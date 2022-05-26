Названы причины драки учительниц и выпускницы в российской школе

Драка двух учительниц с выпускницей в приморской школе произошла из-за старой ссоры. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова, ее слова приводит РИА Новости.

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Омбудсмен рассказала, что ранее девочке из-за конфликта пришлось переводиться в новую школу, и этот старый инцидент стал поводом для драки на последнем звонке.

«Физическое столкновение ученицы и двух учительниц — ситуация экстраординарная. Но она, к сожалению, стала продолжением старого конфликта, из-за которого годом ранее девочку перевели из одной школы в другую», — объяснила Романова.

В чем именно заключался старый конфликт, омбудсмен не уточнила.

Она отметила, что после драки ответственные лица извлекут из ситуации уроки.

Ранее сообщалось, что после празднования последнего звонка в полицию обратилась 41-летняя жительница поселка в Приморском крае. Она заявила, что две учительницы нанесли травмы ее 17-летней дочери. Позже в полицию поступили встречные заявления от работниц образовательного учреждения.