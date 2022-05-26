В ФСБ назвали причину запрета въезда певице Наргиз

Певице Наргиз Закировой запрещен въезд в Россию вплоть до 2072 года «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка». Об этом со ссылкой на уведомление, выданное артистке органами погранконтроля «Домодедово», пишет ТАСС.
Ранее адвокат певицы Бахром Исмаилов заявил, что Наргиз Закирову задержали таможенники в аэропорту «Домодедово», когда она пыталась въехать в Россию из Узбекистана. Певице вручили постановление о запрете на въезд в страну на 50 лет. По словам защитника, причиной запрета стало осуждение Закировой российской спецоперации на Украине.
В тексте уведомления, датированного 24 мая 2022 года, отмечается, что гражданка США Наргиз Закирова предупреждена об уголовной ответственности за незаконное пересечение российской границы.
«В соответствии с законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» ей не разрешен въезд в РФ сроком до 2 мая 2072 года. Данное ограничение действует даже в случае смены фамилии, имени или отчества», - говорится в документе.
В уведомлении также подчеркивается, что это решение было принято «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».