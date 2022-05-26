В ФСБ назвали причину запрета въезда певице Наргиз

Певице Наргиз Закировой запрещен въезд в Россию вплоть до 2072 года «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка». Об этом со ссылкой на уведомление, выданное артистке органами погранконтроля «Домодедово», пишет ТАСС.

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Ранее адвокат певицы Бахром Исмаилов заявил, что Наргиз Закирову задержали таможенники в аэропорту «Домодедово», когда она пыталась въехать в Россию из Узбекистана. Певице вручили постановление о запрете на въезд в страну на 50 лет. По словам защитника, причиной запрета стало осуждение Закировой российской спецоперации на Украине.

В тексте уведомления, датированного 24 мая 2022 года, отмечается, что гражданка США Наргиз Закирова предупреждена об уголовной ответственности за незаконное пересечение российской границы.

«В соответствии с законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» ей не разрешен въезд в РФ сроком до 2 мая 2072 года. Данное ограничение действует даже в случае смены фамилии, имени или отчества», - говорится в документе.