Раскрыты детали дела о майнинг-ферме в психбольнице «Бутырки»

О майнинг-ферме в психиатрическом стационаре «Бутырки» стало известно из-за того, что ее конструкция постоянно ломалась. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.
«Московский комсомолец» ранее сообщил, что бывший замглавы «Бутырки» Андрей Цыганов обустроил майнинг-ферму - платформу для получения криптовалюты - в психбольнице изолятора.
Утверждалось, что ферму нашли в палате для буйных пациентов. По данным «МК», ферма использовала электроэнергию на 62 тысяч рублей, из-за этого было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
По данным Mash, бывший замначальника изолятора оборудовал майнинг-ферму, приобретя подержанные видеокарты на 135 тысяч рублей.
Конструкция постоянно ломалась, поэтому один из пациентов стационара пожаловался начальству. В итоге, как утверждает Mash, Цыганова уволили за день до выхода на пенсию.
Он подал иск к СИЗО, изолятор ответил ответным заявлением, сообщив, что на майнинг-ферму ушло электричество на 48 тысяч рублей.
Следователи просили отправить Цыганова под домашний арест, но суд выбрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, так как он - единственный кормилец в семье.