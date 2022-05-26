Десятки дагестанцев подрались из-за земли и попали на видео

В Дагестане произошла массовая драка между жителями соседних сел из-за 130 гектаров земли во дворе районной больницы Ботлихского района. Видео с места опубликовано в группе «Голос Дагестана» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как десятки человек кричат и бросаются друг на друга с кулаками. В толпе дерущихся также слышны крики женщин.

Позже выяснилось, что участниками потасовки стали более 30 жителей дагестанских сел Ансалта и Рахата. Поводом для драки послужил спор из-за земельных участков. Сотрудники правоохранительных органов уже начали проводить проверку.