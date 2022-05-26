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1 час назад

Десятки дагестанцев подрались из-за земли и попали на видео

Lenta.ruиещё 1

В Дагестане произошла массовая драка между жителями соседних сел из-за 130 гектаров земли во дворе районной больницы Ботлихского района. Видео с места опубликовано в группе «Голос Дагестана» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как десятки человек кричат и бросаются друг на друга с кулаками. В толпе дерущихся также слышны крики женщин.

Позже выяснилось, что участниками потасовки стали более 30 жителей дагестанских сел Ансалта и Рахата. Поводом для драки послужил спор из-за земельных участков. Сотрудники правоохранительных органов уже начали проводить проверку.

Ранее в Махачкале около 40 человек устроили массовую потасовку. Полицейские задержали отдельных участников конфликта.

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