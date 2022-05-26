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10 минут назад

Стало известно о конфликте жителей пригорода Екатеринбурга с цыганами

Деловая газета "Взгляд"

В Верхней Пышме набирает обороты конфликт местных жителей с цыганами. Во дворе, где живет табор, собралась толпа молодых людей: они заявили, что пришли на чай и хотят обсудить, как жить дальше. Цыгане вызвали полицию, сообщили местные СМИ.

Под Екатеринбургом жители устроили народный сход из-за цыган
Фото: ТАССТАСС

По словам очевидцев, молодые люди пришли во двор около десяти вечера и встали под окнами квартир, где проживает табор.

«Произошел резонанс, поднялась вся молодежь. Это было похоже на народное ополчение. Ой, как много было народу! Человек пятьдесят. Но при этом никаких криков и оров не было. А потом приехало несколько полицейских машин и цыгане выбежали на площадку», – рассказала E1.RU местная жительница.

Полицейские разогнали собравшихся. Всю ночь во дворе на Красноуральской дежурил патруль.

Напомним, 3 сентября 2016 года в цыганском поселке Екатеринбурга, на улице Депутатской, произошла стрельба. По данным следствия, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный произвел выстрелы в нескольких человек. В результате происшествия девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет были доставлены в больницы города. Несмотря на предпринятые врачами меры, впоследствии двое из пострадавших (27 и 18 лет) скончались в реанимации.

СМИ заявляли, что Олег Шишов стрелял из автомата Калашникова. Подозреваемый в стрельбе сам пришел в полицию. С него взяли подписку о невыезде. Кроме того, в отношении него и членов его семьи приняты предусмотренные законом меры государственной защиты.

При этом фигуранты дела Шишов и Александр Дутов заявили, что им пришлось использовать оружие для самообороны, когда к дому Шишова в Екатеринбурге на машинах приехали порядка 30 цыган.

Позже сообщалось, что, как выяснили следователи, стрельбу по приехавшим молодым людям в цыганском поселке Екатеринбурга открыл не тот человек, которого подозревали в этом ранее.

Происшествия,Александр Дутов,Олег Шишов,
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