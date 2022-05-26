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47 минут назад

Россиянин убил друга ради денег за закопанный септик

Lenta.ruиещё 1

В Архангельской области арестован 42-летний россиянин, подозреваемый в убийстве друга ради денег. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россиянин убил друга ради денег за закопанный септик
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

По версии следствия, 21 мая 2022 года в одном из домов в деревне Смольянская два друга закапывали септик. По окончании работы, получив плату, они решили выпить алкоголь. Опьяневшие мужчины начали делить деньги и в процессе распределения заработка поссорились. Обвиняемый схватил нож и нанес им удар сопернику. Позже он объяснял, что просто размахивал ножом и не думал, что его действия приведут к смерти друга.

СКР возбудил в отношении россиянина уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее 26 мая сообщалось, что в Забайкальском крае 21-летний россиянин пойдет под суд за убийство 40-летнего мужчины.

Происшествия,Следственный комитет,
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