Россиянин убил друга ради денег за закопанный септик

По версии следствия, 21 мая 2022 года в одном из домов в деревне Смольянская два друга закапывали септик. По окончании работы, получив плату, они решили выпить алкоголь. Опьяневшие мужчины начали делить деньги и в процессе распределения заработка поссорились. Обвиняемый схватил нож и нанес им удар сопернику. Позже он объяснял, что просто размахивал ножом и не думал, что его действия приведут к смерти друга.