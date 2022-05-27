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2 часа назад

Россиянин пойдет под суд за убийство старшего брата

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Россиянин убил друга ради денег за закопанный септик
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Магаданской области 19-летний россиянин пойдет под суд за убийство старшего брата. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 13 марта молодой человек устроил дома вечеринку, на которую пригласил 33-летнего брата и других гостей. В ходе застолья и употребления спиртных напитков между братьями произошла ссора, закончившаяся дракой. Молодой человек схватил в руки нож и нанес им несколько ударов старшему брату, в том числе в область шеи. В результате жертва скончалась на месте.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Обвиняемый признал свою вину полностью и дал подробные показания об обстоятельствах преступления.

18 мая сообщалось, что в Архангельской области задержан 35-летний россиянин, забивший до смерти свою 41-летнюю сожительницу.

Происшествия,Убийство ,Следственный комитет,
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