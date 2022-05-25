Москвичка скончалась после пластической операции в Дагестане

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту смерти жительницы Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

По данным следствия, 16 мая 2022 года в частной клинике Хасавюрта 44-летняя пациентка перенесла пластическую операцию. Спустя три дня женщине стало плохо, и она была переведена в Хасавюртовскую центральную городскую больницу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку». Тело женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу.