Тела выпавших из окна братьев обнаружили в московском дворе

Тела выпавших из окна братьев обнаружили в одном из московских дворов района Кунцево в среду, 25 мая, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

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По данным ведомства, во дворе многоэтажного дома на Кунцевской улице сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены трупы двух мужчин с травмами, характерными при падении с высоты.

По версии следствия, в квартире братьев произошло возгорание. При вскрытии квартиры выяснилось, что входная дверь заблокирована изнутри крупногабаритным бытовым прибором, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).