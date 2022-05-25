Стали известны подробности гибели солиста «Кремлевского балета»

Друг умершего от отравления угарным газом ведущего солиста «Кремлевского балета» Анатолия Сои рассказал «Московскому комсомольцу» подробности трагедии.

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Собеседник издания сообщил, что 22-летний танцовщик находился дома со старшей сестрой. Произошла утечка газа, девушка погибла сразу, а Анатолий оказался в реанимации. Врачи три дня боролись за его жизнь, но спасти солиста балета не удалось.

«Что известно было: он с сестрой находился дома — и произошло отравление. Сестра (она старше, но ненамного) погибла сразу, а он три дня находился в реанимации. Не удалось спасти», - рассказал друг Сои.

Анатолий Соя пришел в коллектив «Кремлевского балета» в 2017 году после окончания Московской академии хореографии. Всего через два года он уже танцевал Зигфрида в «Лебедином озере». Он также исполнял партии принца Дезире в «Спящей красавице» и Париса в «Ромео и Джульетте».