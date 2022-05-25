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32 минуты назад

Стали известны подробности гибели солиста «Кремлевского балета»

Вероника Полынина

Друг умершего от отравления угарным газом ведущего солиста «Кремлевского балета» Анатолия Сои рассказал «Московскому комсомольцу» подробности трагедии.

Стали известны подробности гибели солиста «Кремлевского балета»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник издания сообщил, что 22-летний танцовщик находился дома со старшей сестрой. Произошла утечка газа, девушка погибла сразу, а Анатолий оказался в реанимации. Врачи три дня боролись за его жизнь, но спасти солиста балета не удалось.

«Что известно было: он с сестрой находился дома — и произошло отравление. Сестра (она старше, но ненамного) погибла сразу, а он три дня находился в реанимации. Не удалось спасти», - рассказал друг Сои.

Анатолий Соя пришел в коллектив «Кремлевского балета» в 2017 году после окончания Московской академии хореографии. Всего через два года он уже танцевал Зигфрида в «Лебедином озере». Он также исполнял партии принца Дезире в «Спящей красавице» и Париса в «Ромео и Джульетте».

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Во время пандемии Соя добровольно ушел в армию и вернулся прошлым летом. По словам коллег, после армии Анатолий быстро пришел в форму и «даже еще лучше стал».

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