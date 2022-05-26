Вдовец убитой в школе в Техасе учительницы умер от горя

Вдовец учительницы, которая была убита в ходе стрельбы в начальной школе в американском штате Техас, умер из-за сердечного приступа, передает газета Dallas News.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным издания, Джо Гарсия, муж Ирмы Гарсия, утром 26 мая посетил мемориал своей жены, чтобы принести цветы. Вернувшись домой он упал и скончался. Сообщается, что сердечной приступ был вызван горем от его утраты.

Супруги были знакомы еще со школы, в браке они прожили 24 года. Кроме того, у них остались четверо детей.