В петербургском аэропорту приземлился самолет с неисправным шасси

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с посадкой самолета авиакомпании "Россия" (рейс FV 6588 Сыктывкар - Санкт-Петербург) с неисправной стойкой шасси 25 мая 2022 года в 07:06 в аэропорту Пулково", - говорится в сообщении.