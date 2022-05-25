В петербургском аэропорту приземлился самолет с неисправным шасси

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Сыктывкара в Санкт-Петербург, совершил посадку в аэропорту Пулково с неисправной стойкой шасси. О проведении проверки по факту происшествия сообщила в среду пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с посадкой самолета авиакомпании "Россия" (рейс FV 6588 Сыктывкар - Санкт-Петербург) с неисправной стойкой шасси 25 мая 2022 года в 07:06 в аэропорту Пулково", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 88 пассажиров и пять членов экипажа, пострадавших нет. Надзорное ведомство проверит все обстоятельства происшествия, состояние воздушного судна, соблюдение требований безопасности полетов со стороны авиакомпании.