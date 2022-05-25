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17 минут назад

Электросамокат взорвался в московской квартире

Lenta.ru

В квартире на юге Москвы в результате возгорания электросамоката произошел пожар, пострадал один человек. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Электросамокат взорвался в московской квартире
Фото: 

По данным издания, инцидент произошел днем во вторник, 24 мая, в квартире на Братеевской улице. У стоящего на кухне самоката взорвался аккумулятор, что привело к возгоранию. В результате 31-летнего хозяина квартиры, который надышался дымом при пожаре, госпитализировали в столичную больницу.

Ранее после возгорания электросамоката в московской квартире погиб человек и еще пятеро пострадали, в том числе один ребенок.

25 апреля Верховный суд (ВС) России признал электросамокаты опасным для окружающих видом транспорта. ВС отметил, что в последние несколько лет россияне стали чаще использовать мобильные средства передвижения, которые по характеристикам граничат с мопедами и мотоциклами.

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