Электросамокат взорвался в московской квартире

В квартире на юге Москвы в результате возгорания электросамоката произошел пожар, пострадал один человек. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По данным издания, инцидент произошел днем во вторник, 24 мая, в квартире на Братеевской улице. У стоящего на кухне самоката взорвался аккумулятор, что привело к возгоранию. В результате 31-летнего хозяина квартиры, который надышался дымом при пожаре, госпитализировали в столичную больницу.

Ранее после возгорания электросамоката в московской квартире погиб человек и еще пятеро пострадали, в том числе один ребенок.