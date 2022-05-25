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32 минуты назад

Россиянина задержали за создание сети порностудий

Lenta.ruиещё 5

Сотрудники Управления «К» МВД вместе с коллегами из Росгвардии задержали 50-летнего жителя Ярославской области за создание сети порностудий в нескольких регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Россиянина задержали за создание сети порностудий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фигуранта поместили под домашний арест, а четверым соучастницам в возрасте от 24 до 46 лет избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным ведомства, мужчина организовал интернет-трансляции порнографического контента из нескольких квартир в пяти городах России — Нижнем Новгороде, Иванове, Самаре, Сочи и Ярославле. Трое сообщниц участвовали в съемках, еще одна женщина выполняла роль администратора и отвечала за конспирацию, чистоту помещений и покупку видеотехники. Деньги, которые зрители переводили на счет, указанный на сайте, лидер группы распределял между соучастниками, часть финансов шла на покупку оборудования.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов») Уголовного кодекса (УК) РФ. Сотрудники полиции провели более 10 обысков, в ходе которых изъяли компьютеры, телефоны и технику для ведения онлайн-трансляций.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,Росгвардия,
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