Россиянина задержали за создание сети порностудий

Сотрудники Управления «К» МВД вместе с коллегами из Росгвардии задержали 50-летнего жителя Ярославской области за создание сети порностудий в нескольких регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Фигуранта поместили под домашний арест, а четверым соучастницам в возрасте от 24 до 46 лет избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным ведомства, мужчина организовал интернет-трансляции порнографического контента из нескольких квартир в пяти городах России — Нижнем Новгороде, Иванове, Самаре, Сочи и Ярославле. Трое сообщниц участвовали в съемках, еще одна женщина выполняла роль администратора и отвечала за конспирацию, чистоту помещений и покупку видеотехники. Деньги, которые зрители переводили на счет, указанный на сайте, лидер группы распределял между соучастниками, часть финансов шла на покупку оборудования.