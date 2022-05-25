Стрельба в школе Техаса: что известно к этому часу

Во вторник, 24 мая, 18-летний старшеклассник открыл стрельбу в начальной школе Робба в городе Ювалде (штат Техас, США). По последним данным ABC News, число жертв возросло до 22 человек, 19 из которых - дети, еще двое - учитель и работник школы.

Стрельба в Ювалде стала самым смертоносным нападением на американскую школу со времен массового убийства в Сэнди-Хук в 2012 году, жертвами которого стали 26 человек, в том числе 20 детей в возрасте от 6 до 7 лет.

Что известно о стрельбе в Ювалде к последнему часу:

- Нападавший, которого официальные лица опознали как Сальвадора Рамоса, мертв и, как полагают полицейские, действовал в одиночку. Губернатор Техаса Грег Эбботт сказал, что 18-летний Рамос учился в школе Ювалде.

- За три дня до стрельбы фотография двух винтовок типа AR-15 появилась в аккаунте Рамоса в одной из соцсетей. На его странице в TikTok есть только один пост о мобильной игре, но описание под его аватаркой гласит: «Дети, бойтесь, в реале».

- Бывший одноклассник Рамоса заявил СNN, что за несколько дней до нападения тот прислал ему фотографии огнестрельного оружия, которое у него было, и сумки с боеприпасами. Собеседник канала рассказал, что над Рамосом насмехались из-за одежды, которую он носил, а также из-за финансового положения его семьи, и в конце концов он стал прогуливать школу.

- Рамос выстрелил в свою бабушку перед тем, как отправиться в начальную школу, сообщили CNN три источника в правоохранительных органах. Женщина госпитализирована в критическом состоянии.

- На Рамосе был бронежилет, а перед нападением он разбил свою машину и оставил ее в канаве возле школы. После этого ему удалось попасть в здание школы, он зашел в несколько классных комнат и открыл беспорядочную стрельбу. Также Рамос стрелял по приехавшим к школе полицейским, как минимум один из них был ранен. Рамос был убит в результате перестрелки с полицией.

- Президент США Джо Байден призвал американцев «превратить эту боль в политические действия».