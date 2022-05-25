Под Волгоградом пассажирский поезд протаранил легковушку

"25 мая в 5:34 мск на железнодорожном переезде, расположенном на 326-м км Приволжской железной дороги около ст. Мариновка, произошло столкновение пассажирского поезда №273 Северобайкальск - Имеретинский Курорт с автомобилем Lada Granta. <...> В результате происшествия пострадавших и схода подвижного состава нет. На движение пассажирских поездов данная ситуация не повлияла", - сказала пресс-служба.