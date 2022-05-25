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25 минут назад

Под Волгоградом пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль

ТАСС

Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем Lada Granta на железнодорожном переезде в Волгоградской области. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает в среду пресс-служба Приволжской железной дороги.

Под Волгоградом пассажирский поезд протаранил легковушку
Фото: ТАССТАСС

"25 мая в 5:34 мск на железнодорожном переезде, расположенном на 326-м км Приволжской железной дороги около ст. Мариновка, произошло столкновение пассажирского поезда №273 Северобайкальск - Имеретинский Курорт с автомобилем Lada Granta. <...> В результате происшествия пострадавших и схода подвижного состава нет. На движение пассажирских поездов данная ситуация не повлияла", - сказала пресс-служба.

Отмечается, что, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

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