Теща избила знаменитого режиссера в доме на Рублевке

Экс-глава «НТВ-КИНО» режиссер Александр Черняев заявил в полицию на свою 69-летнюю тещу по факту избиения. Как сообщает «КП», инцидент произошел несколько дней назад в доме на Рублевке.

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Так, Черняев обратился в полицию после того, как снял побои в Звенигородской районной больнице. Врачи диагностировали у создателя сериала «Дальнобойщики» ссадины правой кисти и шеи слева, а также ушиб мягких тканей.

В то же время теща Черняева обратилась в полицию со встречным заявлением об избиении. Она посетила больницу, где у нее зафиксировали ушибы правого плечевого сустава и обоих предплечий. По словам женщины, режиссер разбил ее телефон, оскорблял и угрожал.