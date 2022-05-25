Самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Омска в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Екатеринбурга из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом стало известно в среду, 25 мая.

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После посадки пассажиру оказали первую помощь, передает ТАСС.

В начале мая вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме в Забайкальском крае. В результате инцидента погиб один человек. По предварительной информации, вертолет принадлежал частной авиакомпании «Мост Авиа». На борту находилось 15 человек. Шесть из них пострадали.

До этого в Саратовской области учебный вертолет упал из-за сближения с другим воздушным судном.

15 апреля сообщалось, что на учебной базе в поселке Соколовом под Саратовом опрокинулся вертолет Ми-8. В результате инцидента один человек получил травмы.