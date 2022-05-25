Застреливший знакомого российский школьник оказался сыном депутата

Ранее в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили, что ЧП произошло во вторник, 24 мая. Школьник был у себя дома в поселке Стрелка вместе с другом. Ребенок взял из сейфа в гараже принадлежащий его отцу охотничий карабин. Он случайно выстрелил из него в сторону, где находился приятель. Пострадавшего увезли в фельдшерский пункт с огнестрельным ранением брюшной полости, но спасти его не удалось.