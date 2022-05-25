Обрушение скалистой породы на дорогу в Дагестане попало на видео

«В Дахадаевском районе на 1-м км автомобильной дороги местного значения "Уркарах - Харбук - Урари" (ремонтный участок) произошел крупный обвал скальной породы верхового откоса. Дорога закрыта, существует риск повторного обвала», - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.