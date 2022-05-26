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48 минут назад

В Херсонской области нашли украинский схрон с оружием

Газета.Ruиещё 2

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в Telegram-канале об обнаружении схрона с оружием, оставленным украинской стороной.

В Херсонской области нашли украинский схрон с оружием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на месте работает военная полиция.

Ранее сообщалось, что подростки нашли схрон украинских военных рядом с корпусом интерната в Херсоне. Там оказались гранаты, четыре обоймы, вещи, два автомата и документы.

До этого Харьковской области нашли крупный схрон с оружием и боеприпасами диверсионно-разведывательной группы сил специальных операций Украины. Находку обнаружили военнослужащие Росгвардии в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в регионе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Происшествия,Кирилл Стремоусов,Владимир Путин,Росгвардия,
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