В Херсонской области нашли украинский схрон с оружием

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в Telegram-канале об обнаружении схрона с оружием, оставленным украинской стороной.

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По его словам, на месте работает военная полиция.

Ранее сообщалось, что подростки нашли схрон украинских военных рядом с корпусом интерната в Херсоне. Там оказались гранаты, четыре обоймы, вещи, два автомата и документы.

До этого Харьковской области нашли крупный схрон с оружием и боеприпасами диверсионно-разведывательной группы сил специальных операций Украины. Находку обнаружили военнослужащие Росгвардии в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в регионе.