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33 минуты назад

Байден сделает заявление о стрельбе в школе в Техасе

Елена Прошина

Президенту США Джо Байдену сообщили о стрельбе в начальной школе города Ювалд штата Техас. Он выражает соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что по прибытию в Вашингтон глава американского государства выступит с заявлением по поводу этого происшествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее страницу в Twitter.

Байден сделает заявление о чудовищной трагедии в Техасе
Фото: ReutersReuters

«Президент Байден проинформирован об ужасных новостях о стрельбе в начальной школе в Техасе, его продолжат регулярно информировать по мере поступления [новых] данных», — написала Жан-Пьер и добавила, что позднее Байден выступит с речью о случившемся. Она также указала, что президент США продолжает получать последние новости касательно этой трагедии.

Джо Байден возвращается в Вашингтон после визита в Японию и Южную Корею.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что житель городка Ювалде открыл стрельбу в учебном заведении и застрелил 14 школьников и учителя. Слова губернатора приводит местное подразделение телекомпании CBS. Преступника ликвидировали полицейские.

По предварительной информации, напавший на школу местный житель — 18-летний Сальвадор Ромас. Отмечается, что преступник действовал в одиночку. По данным СМИ, он также застрелил свою бабушку.

Происшествия,Джозеф Байден,Администрация США,
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