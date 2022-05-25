Байден сделает заявление о чудовищной трагедии в Техасе

Президенту США Джо Байдену сообщили о стрельбе в начальной школе города Ювалд штата Техас. Он выражает соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что по прибытию в Вашингтон глава американского государства выступит с заявлением по поводу этого происшествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее страницу в Twitter.