В Рио-де-Жанейро в результате полицейской спецоперации погиб 21 человек

Как минимум 21 человек погиб в результате спецоперации бразильских правоохранителей в Рио-де-Жанейро, сообщает во вторник телеканал Globo.

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Как уточняется, совместные оперативные мероприятия спецназа военной полиции штата и Федеральной полиции в одной из фавел на севере мегаполиса начались рано утром во вторник и продолжаются до сих пор. Их цель - поимка местных главарей одной из крупнейших в стране организованных преступных группировок Comando Vermlho.

В результате штурма района трущоб, где по данным правоохранителей скрываются лидеры ОПГ, были ликвидированы 12 предполагаемых участников бандитской группировки. Личности еще восьми погибших пока не установлены.

По сообщениям СМИ, случайной жертвой спецоперации стала также 41-летняя местная жительница, еще пятеро получили ранения.