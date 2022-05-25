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41 минуту назад

В Рио-де-Жанейро в результате полицейской спецоперации погиб 21 человек

ТАСС

Как минимум 21 человек погиб в результате спецоперации бразильских правоохранителей в Рио-де-Жанейро, сообщает во вторник телеканал Globo.

В Рио-де-Жанейро в результате полицейской спецоперации погиб 21 человек
Фото: EPAEPA

Как уточняется, совместные оперативные мероприятия спецназа военной полиции штата и Федеральной полиции в одной из фавел на севере мегаполиса начались рано утром во вторник и продолжаются до сих пор. Их цель - поимка местных главарей одной из крупнейших в стране организованных преступных группировок Comando Vermlho.

В результате штурма района трущоб, где по данным правоохранителей скрываются лидеры ОПГ, были ликвидированы 12 предполагаемых участников бандитской группировки. Личности еще восьми погибших пока не установлены.

По сообщениям СМИ, случайной жертвой спецоперации стала также 41-летняя местная жительница, еще пятеро получили ранения.

Фавелы - городские трущобы, которые отличаются относительно низким уровнем жизни и высоким уровнем преступности. Обеспечением безопасности в этих районах занимаются специальные подразделения полиции, однако влияние наркомафии остается там очень сильным. Высокий уровень преступности в Бразилии является одной из наиболее острых проблем в стране, о чем свидетельствуют данные многочисленных опросов общественного мнения. Как показали результаты одного из них, 60% граждан южноамериканской страны опасаются выходить из дома в вечернее время.

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