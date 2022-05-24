В Техасе произошла стрельба в начальной школе

Полиция задержала человека, устроившего во вторник стрельбу в районе начальной школы в американском городе Ювалд (штат Техас).

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"Стрелявший находится под стражей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице местного полицейского департамента в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит признанной в РФ экстремисткой корпорации Meta).

Несколько учащихся были доставлены в больницы после стрельбы в районе начальной школы. Об этом сообщила городская больница на своей странице в Facebook.

"Больница в настоящее время занимается несколькими учащимися в отделении экстренной помощи", - говорится в сообщении. Информация о тяжести их состояния пока не приводится.

Как сообщает телеканал ABC, стрельба произошла неподалеку от школы, после чего подозреваемый забежал в здание учебного заведения и забаррикадировался там.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на мэра города Дона Маклафлина и представителей департамента общественной безопасности штата сообщил, что в результате происшествия один человек получил ранение. Правоохранители пока не подтвердили информацию о пострадавших в результате инцидента и о мотивах преступника. Телеканал сообщал, что подозреваемый забаррикадировался в здании.